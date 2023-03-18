+7 (499) 404-02-54 +7 (985) 924-00-04
Многоканальный телефон
Работаем Пн-Вс 9:00-20:00
Наш адрес
Московская область, Ленинский район, деревня Горки 1Б.
Рассчитать проект Связаться с нами
Мы в соцсетях

Бытовки и дачные домики

Показать все
О компании

Строительная компания "ДОМ БЫТОВОК" является производителем бытовок и дачных домиков уже более 15 лет. Мы занимаемся строительством дачных домиков, бытовок, веранд из пиломатериалов хвойных пород дерева, как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Предлагаем продуманные бытовки и домики для дачи со сборкой на участке, которые придутся по душе всем тем, кто любит природу и естественное начало в загородном отдыхе. Наши материалы являются экологически-чистыми. В процессе производства к ним применяют лишь механическое станочное воздействие.

С апреля 2011 года производим бытовки и садовые домики на территории Москвы и Московской области. Востребованность деревянных бытовок и дачных домиков обусловлена их высоким качеством, разнообразием ассортимента и недорогой ценой. Мы предлагаем бытовки дачные, строительные и для постоянного проживания – различных моделей по оптимальным ценам.

Бытовки дачные купить недорого на сегодняшний день, можно у нас на производстве, без посредников. Дачная бытовка, будет хорошей альтернативой загородному дому. Деревянный вагончик или готовый домик - в Москве и области, с доставкой и установкой на дачный или строительный участок, можно приобрести быстро, без затрат по времени.

Обратитесь в нашу организацию, и мы поможем решить, какой вариант строения, Вам предложить с гарантией качества и без хлопот.

Это интересно:


Как мы работаем
Новости
Все новости Отличные новости! Мы строим в ипотеку частные дома! Отличные новости! Мы строим в ипотеку частные дома! 18.03.2023 Мы разработали новые проекты домов! Мы разработали новые проекты домов! 27.02.2023 Наша организация "Дома и бытовки" расширяет каталог моделей каркасных домов. Наша организация "Дома и бытовки" расширяет каталог моделей каркасных домов. В предверии нового сезона строительства наша организация "Дома и бытовки" расширяет каталог моделей каркасных домов. 10.04.2022 Новые модели домиков и бытовок уже на сайте. Новые модели домиков и бытовок уже на сайте. Компания "Дома и бытовки" разработала новые проекты дачных домиков, хозблоков и бытовок для временного проживания за чертой города. 11.02.2022 С 2021 года произошло повышение цен на пиломатериалы. С 2021 года произошло повышение цен на пиломатериалы. С началом строительного сезона в 2021 году произошло повышение цен на многие пиломатериалы и прочие материалы. 06.03.2021
Предлагаем купить деревянные бытовки для дачи
Сборка бытовок и дачных домиков на участке
акции

Производство БЫТОВОК В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Купить бытовку недорого от ведущего производителя по самым низким ценам; разумный, выгодный и логичный шаг заказчика без издержек по времени.

Вы ищете качественные, деревянные бытовки цены на которые не завышены; а доступны каждому жителю, проживающему в Московской области и за её чертой? Наши цены идеально сочетаются с качеством, предлагаемого товара из древесины. Основная причина, по которой формируется цена бытовки, является стоимость применения комплектующих материалов при её изготовлении. Также на стоимость влияют: Размер сооружения, прочность каркаса, количество окон и дверей, виды кровельных материалов, качество утеплителя, отделка внутри и снаружи... .

Низкие цены на бытовки не подразумевают под собой плохое качество строений; наоборот подталкивают сделать верное, продуманное приобретение с минимальными финансовыми затратами. По сравнению с металлическими блок-контейнерами, деревянные бытовки значительно дешевле и выглядят эстетично; ни как консервные банки, стоящие на стройках. Если у Вас есть жилой дом, участок земли, то бытовку можно использовать под разные хозяйственные нужды или сделать из неё небольшой, уютный домик для гостей.

Заказать бытовку у производителя, который занимается профессиональным строительством на протяжении многих лет; выбор, от которого трудно отказаться, любому здравомыслящему человеку. Быстрые сроки возведения деревянных построек, гарантированное качество не на словах и это ещё один шаг на встречу друг к другу!

Узнать больше   Полезные статьи
Галерея
Показать все
+7 (499) 404-02-54 +7 (985) 924-00-04
Заказать звонок


© 2015-2021 Дачные дома и бытовки от производителя в Москве
Наш адрес
Московская область, Ленинский район, деревня Горки 1Б.


Мы в соцсетях
Каталог
БЫТОВКИ ДАЧНЫЕ
САДОВЫЕ ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
КАРКАСНЫЕ ДОМА
ОЦИЛИНДРОВАННЫЕ ДОМА БРУСОВЫЕ ДОМА ВЕРАНДА К ДАЧНОМУ ДОМУ ХОЗБЛОКИ ДЛЯ ДАЧИ
БЫТОВКИ ПОД КЛЮЧ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СМЕЖНЫЕ УСЛУГИ БУДКИ ДЛЯ СОБАК ТУАЛЕТЫ
Наши работы
Политика конфиденциальности
Обратный звонок

Введите символы с картинки*
   

Заявка на расчет

Введите символы с картинки*
   