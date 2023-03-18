Бытовки и дачные домики

О компании

Строительная компания "ДОМ БЫТОВОК" является производителем бытовок и дачных домиков уже более 15 лет. Мы занимаемся строительством дачных домиков, бытовок, веранд из пиломатериалов хвойных пород дерева, как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Предлагаем продуманные бытовки и домики для дачи со сборкой на участке, которые придутся по душе всем тем, кто любит природу и естественное начало в загородном отдыхе. Наши материалы являются экологически-чистыми. В процессе производства к ним применяют лишь механическое станочное воздействие.

С апреля 2011 года производим бытовки и садовые домики на территории Москвы и Московской области. Востребованность деревянных бытовок и дачных домиков обусловлена их высоким качеством, разнообразием ассортимента и недорогой ценой. Мы предлагаем бытовки дачные, строительные и для постоянного проживания – различных моделей по оптимальным ценам.

Бытовки дачные купить недорого на сегодняшний день, можно у нас на производстве, без посредников. Дачная бытовка, будет хорошей альтернативой загородному дому. Деревянный вагончик или готовый домик - в Москве и области, с доставкой и установкой на дачный или строительный участок, можно приобрести быстро, без затрат по времени.

Обратитесь в нашу организацию, и мы поможем решить, какой вариант строения, Вам предложить с гарантией качества и без хлопот.



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